СМИ: почти половина осужденных правоохранителей получили "условку" за пытки задержанных

В среднем они получили четыре года лишения свободы.

Из 122 сотрудников правоохранительных органов, которых привлекли к уголовной ответственности, 52 получили условное наказание за пытки задержанных. Об этом информирует издание РБК со ссылкой на "Комитет против пыток".

Отмечается, более чем за 20 лет в семи субъектах страны было установлено 219 случаев жестокого обращения с 291 гражданином, которые были задержаны полицейскими. 70 сотрудников, проходивших по уголовным делам, получили реальные сроки. В среднем они получили четыре года лишения свободы.

Самый строгий приговор был вынесен милиционеру из Нижнего Новгорода. Было установлено, что по его вине в 2008 году погиб мужчина в вытрезвителе. За это сотрудник правопорядка получил 14 лет колонии.

По данным "Комитета", чаще всего пострадавшие заявляли о пытках электрическим током и избиениях резиновой дубинкой. Кроме того, имеется информация о случаях, когда задержанного топили в воде, заставляли проглотить железную крышку от бутылки, а также приседать в противогазе.

Ранее в Севастополе возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками мемориального комплекса.

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