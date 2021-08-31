СК установил личности троих подозреваемых.

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту осквернения подростками мемориального комплекса. Об этом рассказали представители Следственного комитета на официальном сайте. Фигурантами расследования стали трое несовершеннолетних. Ранее на распространившихся в социальных сетях было зафиксировано, что нарушители прикурили сигареты от Вечного огня, установленного на мемориале павшим солдатам во времена гражданской войны в городе.

По поручению Бастрыкина возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 214 и пункта "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Подозреваемые по делу являются 16-летние местные жители. В их отношении проведен ряд оперативных действий при участии законных представителей нарушителей. Подозреваемые допрошены, следователи провели осмотр места преступления. Оперативники изъяли мобильное устройство, на которое были сняты доказательства произошедшего.

В Севастополе задержали подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России