В Севастополе задержали подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня

Инцидент произошел у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге России.

В Севастополе полицейские задержали молодых людей, которые прикуривали сигареты от Вечного огня. Подростки в содеянном признались и извинились перед горожанами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Подростки прикуривали сигареты у памятника, который посвящен столетию окончания Гражданской войны на юге России.

В сообщении говорится, что в отношении подростков уже составили административные материалы по статье за мелкое хулиганство. Им может грозить штраф в размере от 500 до 1 ты. Рублей, а также административный арест до 15 суток.

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Видео: Youtube / Crimea Life