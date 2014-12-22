В Севастополе задержали подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня

В Севастополе полицейские задержали молодых людей, которые прикуривали сигареты от Вечного огня. Подростки в содеянном признались и извинились перед горожанами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Подростки прикуривали сигареты у памятника, который посвящен столетию окончания Гражданской войны на юге России.
В сообщении говорится, что в отношении подростков уже составили административные материалы по статье за мелкое хулиганство. Им может грозить штраф в размере от 500 до 1 ты. Рублей, а также административный арест до 15 суток.
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Видео: Youtube / Crimea Life
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