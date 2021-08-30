Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Три человека погибли на месте.

В лобовом столкновении легкового автомобиля и цементовоза на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань в Волгоградской области погибли четыре человека. Трое пассажиров скончались на месте аварии, еще один человек был госпитализирован, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба областной администрации.

Пострадавший, госпитализированный в Новоаннинскую ЦРБ, скончался. Медики предприняли все усилия по его спасению, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, - говорится в сообщении.

В результате аварии есть еще один пострадавший, которого госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Отметим, что ДТП произошла на 717-м километре трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань. Водитель "Тойота-Камри" выехал на "встречку" и столкнулся с цементовозом.

Видео: Youtube/Raznoe Vo;gograd