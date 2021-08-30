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Семья из Петербурга погибла в ДТП под Волгоградом
Вчера, 22:26
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Семья из Петербурга погибла в ДТП под Волгоградом

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В аварии на 809-м километре трассы Москва — Волгоград, которая произошла 17 августа в 22:55, погибли 44-летний водитель и его трое детей. За жизнь супруги борются медики. Об этом пишет портал V1.RU

По данным издания, автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. 62-летний водитель большегруза получил травмы, но отказался от медицинской помощи. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти КАМАЗ придавил водителя во время ремонта.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Теги: дтп под волгоградом, погибла семья
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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