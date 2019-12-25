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Семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью
Сегодня, 10:47
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Семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью

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Их легковой автомобиль столкнулся с "Камазом".

В Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза" и легкового автомобиля. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 25 июля на трассе Р-22. Согласно данным ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на "встречку", столкнулся с грузовиком, после чего машину отбросило в кювет, и она загорелась.

Уточняется, что в легковушке находилось пять человек – семья из Астрахани: муж с женой, их дочь и два несовершеннолетних сына. По данным УМВД, все они скончались на месте от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. СК РФ уже возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области.

Фото: Telegram / LIFE SHOT

Теги: астраханская область, дтп, погибла семья, трасса р-22
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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