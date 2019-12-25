Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области

Предположительно, виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде.

В Нижегородской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. Об этом информирует Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел на трассе Линда - Городец – Заволжье. Согласно данным СМИ, на дороге столкнулись две легковые машины и автомобиль скорой медицинской помощи. В результате ДТП погибли два человека и пятеро пострадали. Уточняется, медики перевозили пациентку с переломами.

По предварительной информации, что виновник аварии управлял своим автомобилем в нетрезвом состоянии. Он отказался от отправки в медицинское учреждение и прохождения медосвидетельствования.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения. Максимальные санкции по данной статье составляют пятнадцать лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти водитель скутера погиб после столкновения с трактором.

Фото: Telegram / LIFE SHOT