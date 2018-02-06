В Ленобласти водитель скутера погиб после столкновения с трактором

У тракториста не было водительского удостоверения.

В пятницу, 24 июля, в Тихвине произошло столкновение трактора и скутера, в результате которого скончался водитель скоростного транспорта. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что скутер ехал по Красавскому шоссе в сторону улицы Победы. 51-летний мужчина не справился с управлением и влетел в трактор "Беларус". От удара водитель скутера скончался на месте аварии.

Отмечается, что тракторист был лишен водительского удостоверения. Против мужчины составлен протокол об административном нарушении за управление транспортным средством без необходимых документов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что каршеринг "заехал" в киоск с кофе и газетами на Нахимова.

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