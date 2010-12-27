По факту ДТП с 9 погибшими под Тихвином возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием на объездной дороге под Тихвином.

ДТП под Тихвином: последние новости

Следственный комитет России разбирается в обстоятельствах ДТП, унесшего жизни 9 человек в Ленобласти. СМИ сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии на трассе "Вологда - Новая Ладога". Ранее мы писали, что появились фото и видео с места страшного ДТП под Тихвином.

Пока что следствие озвучивает ограниченный объем информации. По данным СК РФ, примерно в 7 утра в Тихвинском районе Ленобласти столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погибли 9 человек. Следствию предстоит выяснить, имели ли в этой истории место нарушения закона со стороны обоих водителей, фирмы-хозяйки автобуса, дорожников, отвечавших за состояние объездной дороги.

В МЧС уже открыта "горячая линия" для всех, кто связан с этой трагедией. Ее курирует МЧС Вологодской области: большинство пассажиров на борту автобуса ехали в Петербург из Вологды. Все вопросы можно задать по телефону +78172729999.