Появились фото и видео с места страшного ДТП под Тихвином

Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с места дорожной аварии в Ленинградской области.

ДТП под Тихвином: подробности, видео и фото

Появились первые кадры с места ДТП в Ленинградской области, где после столкновения фуры и микроавтобуса погибли 9 человек. Канал Piter.TV публикует видео и фото, снятые сразу после аварии на объездной дороге у Тихвина.

Сегодня утром, 6 февраля, здесь столкнулись грузовик Iveco и маршрутный автобус Ford Transit. По данным МЧС, микроавтобус ехал из Череповца в Санкт-Петербург. Большую часть пассажиров машины составляли жители Вологодской области. В результате ДТП погибли 9 человек, в их числе и водитель маршрутки.

По предварительным данным, причиной трагедии стал выезд автобуса на встречную полосу. На кадрах Piter.TV видно, что серый Ford Transit находится на обочине дороги, он сильно поврежден. У машины фактически снесена передняя часть. Фура Iveco также уехала в кювет, она стоит перпендикулярно маршрутке. На дороге лежат личные вещи людей, видны обломки транспортных средств. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, их действия также попали в кадр нашего мобильного корреспондента.

Репортер также снял состояние дорожного покрытия. Дорога в зоне аварии заметена снегом, на ней есть наледь. Возможно, именно состояние объездной дороги стало одной из причин трагедии.

Видео: Piter.TV