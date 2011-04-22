Пять человек пострадали в ДТП под Тихвином

Среди пассажиров — маленький ребенок.

По факту ДТП с пятью пострадавшими в Тихвинском районе Ленинградской области проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Все произошло накануне, 5 июля, в 10:40. На пересечении автодорог "Лодейное поле – Тихвин – Будогощь" и "Овино – Липная горка" 31-летняя женщина за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц S350d" не уступила дорогу. Она столкнулась с автомобилем "Богдан 2111", которым управлял 58-летний водитель.

В результате столкновения пострадали пять человек: оба водителя, а также трое пассажиров "Мерседеса". Среди пострадавших маленькая девочка 2019 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицией проводится проверка по факту массовой аварии в Приозерском районе. Там погибла женщина.

Фото: Piter.TV