Piter.TV публикует полный список погибших в ДТП под Тихвином

В Ленинградской области утром 6 февраля столкнулись фура и микроавтобус. Канал Piter.TV публикует список жертв страшной аварии.

Появились подробности трагедии, которая произошла утром на объездной дороге неподалеку от Тихвина. Там столкнулись грузовик "Ивеко" и микроавтобус "Форд Транзит". Информация о 9 погибших в этом ДТП подтвердилась. Канал Piter.TV публикует полный список жертв дорожно-транспортного происшествия. Сообщается, что большинство погибших были жителями Вологодской области.

1)Сызранцев Роман, 1977 г.р, водитель микроавтобуса Форд

2)Комаров Марк, 1998 г.р

3)Мудрёнов Денис, 1991 г.р.,

4)Девяев Юрий, 1991 г.р.

5)Жарикова Ольга, 1961 г. р.

6)Лузинов Антон, 1998г. р.

7)Никитин Алексей, 1977 г.р.

8)предварительно опознан, как Жарков Александр,

9)Митрякова Наталья, 1970 г.р.

Видео: Piter.TV