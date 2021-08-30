СМИ: при ракетном ударе США в Кабуле погибли девять человек

Жертвами авиаудара стали шестеро детей.

В результате ракетного удара, который осуществили Соединенные Штаты в столице Афганистана днем ранее, погибла семья из девяти человек. Об этом информирует телевизионный канал CNN.

По данным одного из родственников погибших, самым младшим из них было два и три года. Он отверг какую-либо причастность семьи к ИГ*. Всего погибли шесть несовершеннолетних. Кроме того, в результате авиаудара был частично разрушен жилой дом.

Напомним, 29 августа американские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили легковой автомобиль, в котором находилась взрывчатка. По данным Пентагона, она принадлежала ячейке ИГ* и предназначалась для очередного взрыва в воздушной гавани Кабула.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы". 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта в столице Афганистана произошел взрыв, вследствие которого погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов и около 200 афганцев.

Ранее в Пентагоне заявили о ликвидации двух боевиков ИГ* в Афганистане.

Видео: Twitter/Furkan38276857, MilitariNews

ИГ* ("Исламское государство"*) - террористическая организация, запрещена в РФ