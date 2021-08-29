В Пентагоне заявили о ликвидации двух боевиков ИГ* в Афганистане

В результате авиаудара потерь среди мирного населения не выявлено.

Военные Соединенных Штатов в результате авиационного удара ликвидировали в Афганистане двух боевиков ИГ*. Об этом сообщил американский генерал Хэнк Тейлор на брифинге в Пентагоне.

По его словам, убитые являлись представителями террористической ячейки высокого ранга.

По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что были уничтожены два представителя ИГ* высокого ранга. Хэнк Тейлор, генерал США

Он отметил, что в ходе проведенной операции был ранен еще один боевик. Потерь среди гражданского населения не выявлено. Кроме того, заявил Тейлор, на данный момент из Афганистана эвакуировано 5,4 тысячи граждан Соединенных Штатов.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты при выводе войск из Афганистана оставили большое количество высокоточного оружия. По словам министра, среди такого вооружения находятся переносные зенитно-ракетные комплексы, а также противотанковые управляемые ракеты.

Видео: Youtube/Washington Post

ИГ* ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещена в РФ

