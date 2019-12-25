Посольство США призвало своих граждан покинуть район аэропорта Кабула

Причиной для такого распоряжения стала "конкретная и заслуживающая доверия угроза".

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы". Об этом информирует пресс-служба дипломатической миссии.

Находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта. из сообщения посольства США в Кабуле

Напомним, 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта в столице Афганистана произошел взрыв, вследствие которого погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов и около 200 афганцев. 23 августа представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время пребывания американских военных на территории Афганистана маковые плантации в этом государстве "увеличились почти в 100 раз".

Фото: pixabay.com

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ