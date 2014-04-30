Шойгу: маковые плантации в Афганистане при США увеличились в 100 раз

По его словам, в настоящее время Афганистан производит более 90 процентов мирового героина.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время пребывания американских военных на территории Афганистана маковые плантации в этом государстве "увеличились почти в 100 раз". Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам министра, в настоящее время Афганистан производит более 90 процентов мирового героина.

За время пребывания там США плантации маковые увеличились почти в 100 раз. Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

По его мнению, Соединенные штаты занимались в Афганистане двумя направлениями. Первое из них – собственная безопасность и создание армии, которую сами афганцы считают предательской, так как она поддержала вторгшегося в страну врага. Второе направление – освоение и добыча полезных ископаемых.

Ранее Шойгу заявил, что Соединенные Штаты при выводе войск из Афганистана оставили большое количество высокоточного оружия.

Видео: Youtube / Соловьев Live