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В Ленобласти КАМАЗ придавил водителя во время ремонта
Сегодня, 9:21
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В Ленобласти КАМАЗ придавил водителя во время ремонта

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Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В Ленобласти во время ремонта КАМАЗа водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился начальник цеха механизации ЗАО "Октябрьское", которое находится в деревне Терпилицы. Было установлено, что на территории ЗАО "Октябрьское" при проведении ремонта КАМАЗа погиб водитель.

Находясь под поднятым кузовом автомобиля, 67-летний водитель по собственной неосторожности выбил страховочный распор, из-за чего кузов опустился на него. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ранее на Piter.tv: 19-летний автомобилист без прав устроил тройное ДТП на Гаккелевской.

Фото: Piter.tv

Теги: камаз
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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