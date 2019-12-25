В Ленобласти КАМАЗ придавил водителя во время ремонта

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В Ленобласти во время ремонта КАМАЗа водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился начальник цеха механизации ЗАО "Октябрьское", которое находится в деревне Терпилицы. Было установлено, что на территории ЗАО "Октябрьское" при проведении ремонта КАМАЗа погиб водитель.

Находясь под поднятым кузовом автомобиля, 67-летний водитель по собственной неосторожности выбил страховочный распор, из-за чего кузов опустился на него. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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Фото: Piter.tv