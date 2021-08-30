В Севастополе подростки прикурили от "Вечного огня"

Этим фактом заинтересовались в УМВД и СУ СК по региону.

Сотрудники правоохранительных органов Севастополя ищет подростков, которые зажгли сигареты от Вечного огня мемориала, посвященному 100-летию окончания гражданской войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В группах социальных сетей было опубликовано видео, на кадрах которого двое несовершеннолетних прикуривали сигареты от "Вечного огня". В ходе своих действий подростки смеялись, а также нецензурно выражались. Происходящее снимала на камеру мобильного телефона их спутница.

В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. из сообщения ГУ МВД по Севастополю

Кроме того, роликом заинтересовалось и Следственное управление Следственного комитета по региону. В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет изучена обстановка и воспитательный процесс в подростков, а также проинспектированы образовательные учреждения, где они обучаются.

Ранее в Приамурье завели уголовное дело об осквернении мемориала.

Видео: Youtube / Crimea Life