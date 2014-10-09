СМИ: глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется.
из сообщения собеседника СМИ
Официального комментария и подтверждения данной информации на данный момент нет.
Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки. Поводом для нее послужили появившиеся в интернете видео и публикации средств массовой информации о "противоправных действиях" в отношении неустановленного мужчины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что денежное довольствие правоохранителей будет расти по девять процентов ежегодно.
Фото: ВК/УФСИН России по Саратовской области
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