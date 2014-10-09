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СМИ: глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками
Сегодня, 8:20
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СМИ: глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками

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Днем ранее сотрудники центрального аппарата ФСИН и Генпрокуратуры выехали в регион для проверки.

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется.

из сообщения собеседника СМИ

Официального комментария и подтверждения данной информации на данный момент нет.

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки. Поводом для нее послужили появившиеся в интернете видео и публикации средств массовой информации о "противоправных действиях" в отношении неустановленного мужчины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что денежное довольствие правоохранителей будет расти по девять процентов ежегодно.

Фото: ВК/УФСИН России по Саратовской области

Теги: алексей федотов, отставка, пытки заключе, саратовская область, фсин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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