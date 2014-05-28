Путин: денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно

Глава России оценил рост зарплат у сотрудников правоохранительных структур.

Российский президент Владимир Путин заявил, что денежное довольствие правоохранителей будет расти по девять процентов ежегодно. Об этом глава государства сообщил коллегам из правительства на экономическом совещании. Такая статистика будет фиксироваться на протяжении следующих двух лет минимум.

Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов - МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны заметил, что за счет такого решения кабинет министров может сократить разрыв в денежных доходах представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны. Он напомнил, что проблема с зарплатами давно известна чиновникам и уже не раз говорилось о необходимости ее решения.

Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов.

Фото и видео: kremlin.ru