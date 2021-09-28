Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов

Путин: ЗП не должна расти медленнее, чем инфляция.

Российский президент Владимир Путин объявил о повышении выплат военнослужащим и силовикам в 2023 году. Такое заявление глава государства сделал во время видеоконференции с правительством, посвященной экономическим вопросам.

Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в сентябре текущего года сотрудники правоохранительных структур и военные получили единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Лидер РФ поручил чиновникам индексировать оплату труда в данной сфере, чтобы зарплаты не росли быстрее, чем инфляция.

Путин: повышение пенсий в предстоящие годы продолжится.

Фото и видео: kremlin.ru