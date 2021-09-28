  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:02
97
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: повышение пенсий в предстоящие годы продолжится

0 0

Глава РФ рассказал о плане бюджета на следующие три года.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится. Такое заявление политик сделал на экономическом совещании с правительством. По информации от главы государства, на данную статью расходов предусмотрены денежные средства из федерального бюджета. Задача уже внесена в проект документа.

В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет. Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.

Владимир Путин, президент РФ

Также лидер РФ подчеркнул необходимость оказания дополнительных мер поддержки населения страны. В частности, речь может идти о единовременных выплатах семьям с детьми, в которых воспитываются школьники, выплатах пенсионерам, военнослужащим, курсантам, представителям правоохранительных структур.

Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: бюджет, владимир путин, индексация, пенсионеры, пенсия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии