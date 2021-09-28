Путин: повышение пенсий в предстоящие годы продолжится

Российский президент Владимир Путин сообщил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится. Такое заявление политик сделал на экономическом совещании с правительством. По информации от главы государства, на данную статью расходов предусмотрены денежные средства из федерального бюджета. Задача уже внесена в проект документа.
В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет. Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.
Владимир Путин, президент РФ
Также лидер РФ подчеркнул необходимость оказания дополнительных мер поддержки населения страны. В частности, речь может идти о единовременных выплатах семьям с детьми, в которых воспитываются школьники, выплатах пенсионерам, военнослужащим, курсантам, представителям правоохранительных структур.
Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан.
Фото и видео: kremlin.ru
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