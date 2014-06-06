Путин не исключил дополнительные меры поддержки граждан

Глава России призвал ориентироваться на социальную сферу.

Российский президент Владимир Путин не исключил дополнительные меры поддержки для граждан. Об этом глава государства упомянул во время правительственного совещания по вопросам экономического развития. Особо он подчеркнул важность выделения такой помощи для семей с детьми.

При возможности - запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, что необходимо учитывать во время принятия государственного бюджета, а также на этапе его исполнения. Он призвал чиновников оперативно и своевременно вносить в документ коррективы и уточнения по развитию экономической отрасли, инфраструктуры и социальной среды.

Путин призвал вытащить людей из трущоб.

Фото и видео: kremlin.ru