Президент РФ рассказал о новой программе по расселению аварийного жилья.

Российский президент Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб. Такое заявление глава государства сделал во время правительственного совещания, посвященного экономическим вопросам. По словам политика, государству следует запустить новую программу по расселению жителей аварийных домов уже с 2022 года.

Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам о том, что в аварийных домах проживают россияне, которые должны получить качественное и современное жилье. Эта статья будет учитываться при рассмотрении проекта федерального бюджета.

Путин оценил ситуацию в мировой экономике.

Фото и видео: kremlin.ru