Глава России призвал следить за макроэкономическими показателями.

Российский президент Владимир Путин оценил ситуацию в мировой экономике. На правительственном совещании по экономическим вопросам глава государства прокомментировал обстановку. Политик уверен, что она все еще турбулентна, поэтому макроэкономические показатели следует держать постоянно в фокусе внимания.

Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: kremlin.ru