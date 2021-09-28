Российский президент Владимир Путин оценил ситуацию в мировой экономике. На правительственном совещании по экономическим вопросам глава государства прокомментировал обстановку. Политик уверен, что она все еще турбулентна, поэтому макроэкономические показатели следует держать постоянно в фокусе внимания.
Вместе с тем, ситуация в мировой экономике, мы с вами это хорошо знаем, все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания.
Владимир Путин, президент РФ
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Фото и видео: kremlin.ru
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