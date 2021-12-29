В Петербурге экс-сотрудница полиции получила условный срок за хищение более 746 тысяч рублей

Обвиняемая предоставляла в бухгалтерию заведомо подложные документы, в том числе табеля учета рабочего времени.

В Петербурге суд приговорил бывшую помощницу начальника полиции по Кировскому району к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

Суд и следствие установили, что обвиняемая, будучи помощницей начальника полиции (начальником отдела по работе с личным составом) с марта 2019 года по ноябрь 2020 года предоставляла в бухгалтерию заведомо подложные документы, в том числе табеля учета рабочего времени. В связи с чем ей удалось похитить более 746 тысяч рублей.

Ранее полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей.

Фото: Piter.TV