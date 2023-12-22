В Ставрополье ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития

Ирина Волк раскрыла подробности незаконной деятельности чиновников и бизнесменов в регионе.

Российские правоохранительные органы при взаимодействии с ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность участников организованной группы на территории Ставропольского края. Злоумышленниками оказались должностные лица из министерства по экономическому развитию страны, а также местные предприниматели. Согласно сведениям от официального представителя ГУ МВД РФ Ирины Волк, фигуранты расследования подозреваются к криминальным эпизодам, связанным с коррупцией и экономическими преступлениями.

Один из задержанных, находясь в сговоре с бизнесменами, в нарушение закона способствовал досрочному прекращению действия лицензии одного из предприятий города Минеральные Воды. пресс-служба МВД РФ

Целью такой работы было незаконное завладеть производственными мощностями организации, которая занималась добычей минеральной воды на территории месторождения. Дополнительно фигуранты уголовного дела неоднократно высказывали требования передачи им 50 процентов акций этого предприятия с общей стоимостью в 70 миллионов рублей. Такие заявления делались под угрозой применения насилия в отношении заместителя директора компании. Злоумышленники препятствовали производственной деятельности, причиняя ущерб автомобильной дороге, которая ведет к предприятию. Полицией также задокументированы факты хищения подозреваемыми природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний в регионе. По факту расследования организовано 17 обысков. Оперативники смогла изъять средства связи, денежные и транспортные средства. Ведется дело по части 3 статьи 286, части 4 статьи 158, части 3 статьи 163 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.

В Москве задержали афериста, забравшего у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями.

Фото и видео: МВД Медиа