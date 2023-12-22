Водитель сбил велосипедиста в декабре 2020 года. Автомобилист испугался и сбежал.

За пьяную езду петербуржец получил условный срок. Водитель-нарушитель сбил велосипедиста Английской набережной. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы 9 февраля.

Инцидент произошел четыре года назад. Днем пьяный мужчина сел за руль и сшиб ехавшего справа от него велосипедиста. Водитель испугался и уехал. Злоумышленник даже не вызвал скорую помощь пострадавшему. Велосипедист получил серьезные травмы, он попал в больницу.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор горе-водителю, которого признали виновным по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина получил условный срок на 3 года. Кроме того, его лишили водительских прав еще на 2 года.

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Фото: Piter.tv