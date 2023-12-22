На Колпинском шоссе вспыхнул лазурный автобус

Водитель ответственно выполнил инструкции и немедленно эвакуировал всех пассажиров, а также вызвал на место происшествия сотрудников МЧС.

В пятницу, 9 февраля в соцсетях сообщили о горящем лазурном автобусе в Петербурге. Местом инцидента стало Колпинское шоссе.

На опубликованной видеозаписи видно, что автобус стоял рядом с остановкой, а из его заднего окна вырывался столб пламени. Причина возгорания пока неизвестна.

По данным комтранса Петербурга, в результате ЧП не было пострадавших. Водитель ответственно выполнил инструкции и немедленно эвакуировал всех пассажиров, а также вызвал на место происшествия сотрудников МЧС. Инцидент привел к образованию пробки на данном участке дороги, что привело к его временному прекращению.

Ранее мы сообщили о том, что обвиняемому в ДТП на Загородном проспекте петербуржцу запретили водить.

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