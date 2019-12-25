Полиция задержала экс-главу "Леноблбанка" по подозрению в хищении 210 млн рублей

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации.

Бывший председатель совета директоров ООО "Леноблбанк" Александр Попов задержан в Москве по подозрению в хищении более 200 млн рублей незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации в 2015 году. Также в Петербурге прошли обыски у нескольких бывших сотрудников банка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Попов изобличен в том, что в преддверии отзыва лицензии он организовал хищение денежных средств кредитной организации. С мая по октябрь 2015 года Попов подписал несколько кредитных договоров на общую сумму 210 миллионов рублей. Как считают правоохранители, эти деньги были похищены.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации.

Ранее полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение средств со счетов граждан.

Фото: Piter.tv