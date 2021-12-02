Полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение средств со счетов граждан

По версии следствия, злоумышленник установил на потолке в одном из ТЦ Петербурга скрытую камеру. В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт.

Полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение денег со счетов граждан.

Сотрудниками задержан 27-летний житель Новосибирска. Он подозревается в серии хищений денежных средств с банковских счетов в крупном размере. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По версии следствия, злоумышленник установил на потолке в одном из ТЦ Петербурга скрытую камеру. Она была направлена на клавиатуру находящегося в помещении банкомата, могла фиксировать вводимые пин-коды и передавать их по мобильной связи в Интернет. В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов. По подсчетам правоохранителей, за 2 месяца таким способом у более 100 петербуржцев с карт пропали более 12 миллионов рублей. Похищенные средства конвертировались в криптовалюту.

Один из организаторов криминальной схемы был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Новосибирска после прибытия из Петербурга.

Полицейскими устанавливаются все эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности.

В конце ноября из коттеджа в Ленобласти вынесли деньги и украшения стоимостью 12,3 млн рублей.

Видео: МВД