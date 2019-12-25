Из коттеджа в Ленобласти вынесли деньги и украшения стоимостью 12,3 млн рублей

Служебная собака Трамонтана в лесу нашла похищенный сейф со следами взлома.

Из дома в деревне Низино Ломоносовского района неизвестный украл деньги и ювелирные изделия стоимостью 12,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 08:30 до 17:25 29 ноября неизвестный, путем отжима стеклопакета, проник в частный дом. Он вынес сейф, в котором находились 385 000 рублей (65 000 рублей, 2000 долларов США, 2000 евро), документы, ключи от автомобилей. Там же находились ювелирные изделия общей стоимостью 12 375 000 рублей (золотая монета 1847 года, золотые женские часы (2 шт), две мужеские цепи с крестами из золота, один крест в бриллиантах, браслет с черной керамикой, мужской перстень, две мужские печатки из золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с бриллиантами, браслеты, женские цепочки и т.д.).

Служебная собака Трамонтана в лесу нашла похищенный сейф со следами взлома. Сумма материального ущерба составила 12 760 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Окраинной улице неизвестный выломал замок после отказа пенсионерки открыть дверь.

Фото: pexels