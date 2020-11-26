На Окраинной улице неизвестный выломал замок после отказа пенсионерки открыть дверь

Он зашел в квартиру и забрал 3000 рублей.

На Окраинной улице неизвестный выломал замок, после того, как хозяйка отказалась открыть дверь. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 28 ноября около 19:00 неизвестный вошел в её квартиру и забрал три тысячи рублей, которые лежали на диване.

Полиция установила, что в дверной звонок пенсионерки позвонил неизвестный мужчина и попросил, чтобы та открыла дверь и позвонила соседям. Женщина отказалась открывать дверь. Тогда через несколько минут неизвестный мужчина сломал дверной замок и зашел в квартиру, где без применения физической силы похитил 3 000 рублей, лежащие на диване.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных на Руслановской мужчина избил девушку и украл у нее деньги через онлайн-перевод.

Фото: Piter.tv