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На Окраинной улице неизвестный выломал замок после отказа пенсионерки открыть дверь
Сегодня, 8:47
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На Окраинной улице неизвестный выломал замок после отказа пенсионерки открыть дверь

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Он зашел в квартиру и забрал 3000 рублей.

На Окраинной улице неизвестный выломал замок, после того, как хозяйка отказалась открыть дверь. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 28 ноября около 19:00 неизвестный вошел в её квартиру и забрал три тысячи рублей, которые лежали на диване.

Полиция установила, что в дверной звонок пенсионерки позвонил неизвестный мужчина и попросил, чтобы та открыла дверь и позвонила соседям. Женщина отказалась открывать дверь. Тогда через несколько минут неизвестный мужчина сломал дверной замок и зашел в квартиру, где без применения физической силы похитил 3 000 рублей, лежащие на диване.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных на Руслановской мужчина избил девушку и украл у нее деньги через онлайн-перевод.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, окраинная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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