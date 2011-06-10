На Руслановской мужчина избил девушку и украл у нее деньги через онлайн-перевод

Злоумышленник перевел на карту 71 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Накануне, 27 ноября, в Невском районе Петербурга 24-летний мужчина ударил девушку и обокрал ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В полицию обратилась 25-летняя пострадавшая и рассказала, что парень несколько раз ее ударил и перевел деньги со счета девушки к себе через онлайн-перевод. Инцидент произошел утром в доме №6 по набережной реки Оккервиль.

Злоумышленник перевел на карту 71 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Его задержали вечером этого же дня в парадной дома №18 по улице Руслановская.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее местные жители задержали кричащего хулигана, который украл каток в ЖК "Солнечный город".

Фото: Piter.tv

