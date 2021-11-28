Местные жители задержали кричащего хулигана, который украл каток в ЖК "Солнечный город"

Спецтехника влетела в припаркованный автомобиль.

На проспекте Ветеранов местные жители задержали неадекватного мужчину, который украл дорожный каток. Об этом сообщили на портале "Мегаполис Онлайн".

Дебошир влез в кабину техники и начал там кричать. Он включил "машину" и поехал вперед, но врезался в автомобиль. Рабочие и жильцы ЖК "Солнечный город" схватили шумного хулигана и попытались его успокоить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте трое неизвестных похитили мужчину и заставили отдать 2 тыс. долларов.

Фото: Мегаполис Онлайн, solnechnyigorod_life