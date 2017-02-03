Общая сумма материального ущерба составила более 160 тысяч рублей.

В Москве задержали хулигана, который сорвал шлагбаум и повредил им шесть автомобилей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, неизвестный сорвал шлагбаум во дворе жилого дома, затем с его помощью разбил окна и боковые зеркала припаркованных поблизости машин. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Общая сумма материального ущерба составила более 160 тысяч рублей. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении и возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыта кража 330 тысяч рублей из офиса туристической компании.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА