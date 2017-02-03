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В Москве задержали хулигана, который сорвал шлагбаум и повредил им шесть автомобилей

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Общая сумма материального ущерба составила более 160 тысяч рублей.

В Москве задержали хулигана, который сорвал шлагбаум и повредил им шесть автомобилей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, неизвестный сорвал шлагбаум во дворе жилого дома, затем с его помощью разбил окна и боковые зеркала припаркованных поблизости машин. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Общая сумма материального ущерба составила более 160 тысяч рублей. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении и возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыта кража 330 тысяч рублей из офиса туристической компании.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автомобили, вандализм, москва, хулиган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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