На Лиговском проспекте трое неизвестных похитили мужчину и заставили отдать 2 тыс. долларов

Сначала пострадавшего вывезли в промзону, где вымогали 300 000 тыс. рублей за несуществующий долг.

В субботу, 27 ноября, стало известно, что на Лиговском проспекте трое неизвестных похитили 39-летнего мужчину. Злоумышленники обманным путем посадили пострадавшего в автомобиль "Хендай Солярис" и увезли в промзону. Об этом сообщили Piter.tv в ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию обратился сам пострадавший и рассказал, что во вторник, 23 ноября, трое неизвестных его похитили. По словам мужчины, злоумышленники посадили его в "Хендай Солярис", нанесли несколько ударов в живот, надели наручники, а ноги связали жгутами. Затем вывезли в промзону, где вымогали 300 000 тыс. рублей за несуществующий долг. После этого похитители привезли мужчину в его квартиру на улице Турку, где он передал им 2 тыс. долларов США.

По данным МВД, удалось установить двух злоумышленников. Ими оказались 35-летний и 37-летний выходцы из Узбекистана. Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в, г, з", ч.2 ст.126, п.п. "а, в, г" ч.2 ст.163 УК РФ.

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Фото: Piter.tv

