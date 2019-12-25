Петербургская школьница выдумала историю с похищением, чтобы избежать родительского наказания

По информации полицейских, с девочкой все в порядке.

Вечером в четверг, 25 ноября, Piter.tv получил подробности истории с похищением петербургской школьницы от пресс-службы ГУ МВД. Как оказалось, девочка все выдумала.

Напомним, накануне отец девочки обратился в полицию и сообщил, что его дочь чуть не похитили. Появившись дома, "пострадавшая" рассказала родителям, что шла домой со школы, когда к ней подъехала машина, а водитель заставил сесть внутрь. Неизвестный якобы сказал, чтобы школьница не кричала, иначе он ее убьет. Дальше на перекрестке с Подвойского, "похититель" вытащил девочку из машины и ударил по щеке. Тогда-то ей и удалось сбежать.

Начав проверку, полицейские выяснили, что у девочки хорошая фантазия: после школы она решила погулять и опоздала домой, а чтобы родители на нее не ругались, выдумала историю.

Отмечается, что с ребенком все в порядке.

Фото: Piter.tv