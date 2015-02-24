Петербургские росгвардейцы задержали хулигана, угрожавшего ножом прохожей

Сотрудники вневедомственной охраны доставили хулигана в 58 отдел полиции.

В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы задержали хулигана, угрожавшего ножом прохожей. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

В правоохранительные около четырех утра 6 ноября органы поступила информация о том, что около остановки общественного транспорта на углу проспекта Луначарского и Выборгского шоссе находится агрессивный мужчина с ножом, который бросается на людей, и угрожает случайной прохожей.

Через две минуты по данному адресу прибыл наряд Росгвардии и задержал правонарушителя на месте происшествия. Так как хулиган продолжал вести себя агрессивно и пытался оказать сопротивление, росгвардейцы применили физическую силу и наручники. Нож был изъят из кармана верхней одежды задержанного.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили хулигана в 58 отдел полиции. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Мучном переулке росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны