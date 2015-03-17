В Мучном переулке росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста

Он украл алкоголь из магазина.

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Днём 4 ноября росгвардейцы прибыли к супермаркету в Мучном переулке, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Там правоохранители задержали гражданина, похитившего из магазина алкоголь.

При проверке было установлено, что задержанный ранее уже был судим за тайное хищение чужого имущества и грабеж, а в настоящее время находится в федеральном розыске за кражу, совершенную на территории Петроградского района Петербурга.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 28 отдел полиции.

Также росгвардейцы задержали гражданина, который ударил ножом посетителя ресторана на Леснозаводской.

Фото: Piter.tv