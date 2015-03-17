Росгвардейцы задержали гражданина, который нанес удар ножом посетителю ресторана на Леснозаводской

Задержанный был доставлен в 32 отдел полиции для дальнейшего расследования обстоятельств инцидента. Нож, использовавшийся в конфликте, был изъят.

В субботу, 3 ноября, в 23:50 сотрудники вневедомственной охраны Невского района Петербурга получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки, установленной в ресторане на Леснозаводской улице.

Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, росгвардейцы немедленно прибыли на место. Задержан 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который, участвуя в ссоре с другим посетителем заведения, достал складной нож и ударил своего оппонента в область поясницы.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Приехавшие медики обнаружили у 52-летнего пострадавшего колото-резаную травму. Ему была оказана необходимая первая помощь, однако от госпитализации он отказался. Задержанный был доставлен в 32 отдел полиции для дальнейшего расследования обстоятельств инцидента. Нож, использовавшийся в конфликте, был изъят.