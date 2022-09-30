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В Петербурге задержан агрессивный посетитель ночного клуба
Сегодня, 13:40
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В Петербурге задержан агрессивный посетитель ночного клуба

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В процессе осмотра места происшествия стражи правопорядка выявили, что задержанный ранее был осужден за попытку убийства, а в данный момент находится в федеральном розыске за избиение граждан в Тамбовской области.

В субботу, 2 ноября, примерно в 5:00, дежурная смена отдела вневедомственной охраны Выборгского района получила сигнал тревоги от персонала ночного клуба на проспекте Энгельса в Петербурге.

Прибывший наряд Росгвардии задержал ранее судимого 23-летнего мужчину, который устроил ссору с другими посетителями клуба, что привело к массовой драке.

Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, в процессе осмотра места происшествия стражи правопорядка выявили, что задержанный ранее был осужден за попытку убийства, а в данный момент находится в федеральном розыске за избиение граждан в Тамбовской области.

После ареста нарушитель был доставлен в полицейский участок. Позже злоумышленника передали представителям правоохранительных органов, ведущим розыск.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, разыскиваемого за грабеж.

Фото: Piter.TV

Теги: росгвардия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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