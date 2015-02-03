В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, разыскиваемого за грабеж

Патрульный отряд Росгвардии, осуществлявший патрулирование, заметил двух нетрезвых граждан, которые, находясь рядом с образовательным учреждением, вели себя вызывающе и агрессивно. Заметив патрульный автомобиль, они пытались скрыться

Вечером во вторник, 29 октября, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга на проспекте Стачек задержали подозреваемого, который находился в федеральном розыске за совершение кражи в другом районе города.

Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, патрульный отряд Росгвардии, осуществлявший патрулирование, заметил двух нетрезвых граждан, которые, находясь рядом с образовательным учреждением, вели себя вызывающе и агрессивно. Заметив патрульный автомобиль, они пытались скрыться.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали обоих граждан за административное правонарушение. Проверка показала, что 35-летний задержанный ранее был осужден за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, намерение нанести серьезный вред здоровью, а также за нарушение неприкосновенности жилища. Его 45-летний приятель, ранее осужденный за грабеж и незаконное хранение наркотиков, был объявлен в федеральный розыск за кражу, совершенную в августе 2024 года в Красногвардейском районе: ему была избрана мера пресечения — арест.

Росгвардия доставила задержанных в 31 отдел полиции. Разыскиваемого грабителя передали инициатору розыска, а в отношении другого гражданина был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.