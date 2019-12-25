В Подпорожье росгвардейцы задержали хулигана, порезавшего ножом колеса у припаркованного пикапа

По предварительной информации, иномарка принадлежит местной организации, занимающейся лесозаготовками и торговлей пиломатериалами.

В Ленобласти наряд Росгвардии задержал хулигана, порезавшего ножом колеса у припаркованного пикапа. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Днём 23 октября поступила информация о том, что в Подпорожье неподалеку от городской площади ходит мужчина с ножом в руках. Около жилого дома, расположенного на Свирской улице напротив площади, наряд Росгвардии задержал мужчину, который из хулиганских побуждений ножом порезал все четыре колеса у припаркованного автомобиля Volkswagen Amarok.

Росгвардейцы доставили 33-летнего мужчину в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств. По предварительной информации, иномарка принадлежит местной организации, занимающейся лесозаготовками и торговлей пиломатериалами. Сумма ущерба устанавливается.

Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти весной будут призваны на срочную службу в Росгвардию.

Фото: Piter.tv