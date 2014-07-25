Почти 400 юношей из Петербурга и Ленобласти весной будут призваны на срочную службу в Росгвардию

Как отметили в Росгвардии, призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции (СВО).

Почти 400 юношей из Петербурга и Ленинградской области будут призваны военными комиссариатами этой весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Как отметили в Росгвардии, призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более 1,2 тысяч граждан.

Фото: Росгвардия