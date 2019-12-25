В администрации Выборгского района продолжаются кадровые перестановки

В администрации проводится служебная проверка.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что в администрации Выборгского района продолжается внутренняя служебная проверка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе нее специалисты также перепроверят декларации о доходах всех сотрудников комитета финансов за последние три года. Сегодня уволили и.о. директора МКУ "Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания" Сергея Малянова. Также могут уволить еще несколько сотрудников, которые находились в подчинении Александра Болучевского.

Напомним, что главу финкомитета Александра Болучевского арестовали по подозрению в хищении из казны около 700 млн рублей. Чиновник признался в хищении средств.

Отметим что должность председателя районного комитета финансов занял Константин Паничев.

Ранее мы писали, что глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов выступил на заседании Правительства Ленинградской области и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Фото: Piter.TV