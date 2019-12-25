После ареста главы финкомитета Выборга чиновники усилят финансовый контроль

Организационно-структурные изменения для усиления финансового контроля за деятельностью всех подразделений администрации обсудили на заседании совета депутатов.

Администрация Выборгского района усилит финансовый контроль после задержания главы финкомитета Александра Болучевского по подозрению в хищении из казны около 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

15 сентября на заседании совета депутатов глава Выборгского района Дмитрий Никулин прокомментировал ситуацию с задержанием Болучевского. Он напомнил, что в ходе внутренней проверки был установлен факт перечисления денежных средств сторонним фирмам. Болучевский сознался в совершении махинаций.

После анализа результатов проверки у нас есть понимание, что необходимо предпринять в будущем для недопущения такого рода преступлений. В настоящее время проводится служебная проверка в отношении сотрудников комитета финансов, по результатам которой будут приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, будут проведены организационно-структурные изменения для усиления финансового контроля за деятельностью всех подразделений администрации Владимир Рошкович, первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район".

Отметим, что денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению бывший председатель комитета финансов, были получены в результате экономии и поступления дополнительных доходов в бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района рассмотрела отчет об исполнении бюджета на 2020 год.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО