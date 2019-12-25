Администрация Выборгского района рассмотрела отчет об исполнении бюджета на 2020 год

До конца года доходы должны достигнуть 851 миллиона рублей.

Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание совета депутатов Выборгского района. В ходе мероприятия был представлен отчет муниципального комитета финансов об исполнении бюджета на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Заседание провел глава Выборгского района Дмитрий Никулин при участии первого заместителя главы администрации Выборгского района Владимира Рошковича.

Кроме того, был рассмотрен отчет о внесении изменений на плановый период 2021-2022 годов.

За 2019 год наполняемость казны составила свыше 953 миллиона рублей: расходные обязательства были реализованы на сумму более 1 миллиарда 33 миллионов 872 тысяч рублей.

В текущем году доходная часть превысила 311 миллионов рублей, а расходная – более 266 миллионов рублей. За весь год планируется приобрести доходы в бюджет в 851 миллион рублей и потратить более 923 миллионов рублей.

Большая часть средств направляется на реализацию муниципальных программ по дорожному ремонту, расселению аварийного фонда, обеспечению устойчивому функционированию и развитию инженерных и коммунальных сетей Выборга, образованию, развитию культуры и спорта, стимулированию экономической активности. При этом разница между доходами и расходами должна сократиться в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что Дмитрий Никулин прокомментировал увольнение Александра Богучевского.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО