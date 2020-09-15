Дмитрий Никулин прокомментировал увольнение Александра Богучевского

Чиновник отстранен от работы в связи с утратой доверия.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин рассказал Piter.TV об итогах внутренней проверки, которая была проведена в отношении председателя комитета финансов Александра Болучевского. Чиновник и его подчиненные, причастные к уголовному делу о мошенничестве, уволены в связи с утратой доверия вчера, 14 сентября.

Напомним, что Болучевский обвиняется в крупном мошенничестве: с 2019 года он присвоил около 700 миллионов рублей из муниципального бюджета путем махинаций.

По словам Дмитрия Никулина, бывший сотрудник администрации уже дал признательные показания. Выяснилось, что он поручал подчиненным переводить средства на предоставляемые счета, не ставя в известность коллег. В объяснительной записке чиновник сообщил, что деньги переводились на подконтрольные ему фирмы.

Руководство администрации незамедлительно обратилось в правоохранительные органы: в пятницу, 11 сентября, Болучевский был задержан в присутствии представителей прокуратуры Выборга, районного следственного отдела СУ СК РФ и УМВД, а также ФСБ РФ по Выборгскому району.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога. Александр Богучевский в данный момент находится в изоляторе.

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Видео: Piter.TV