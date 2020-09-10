Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам

Все проблемы, с которыми обратились жители, поставлены на контроль администрации.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел встречу по личным вопросам местного населения. Как стало известно Piter.TV, жители заинтересованы в обсуждении вопросов, касающихся земельных наделов, благоустройства, газификации и борьбы с борщевиком на территории Выборга и граничащих с ним поселений.

Так, к руководителю обратилась мать двоих детей, проживающая по адресу: Рубежная улица, 40. В рамках программы "Комфортная среда" у соседнего дома построили детскую площадку, однако доступ к ней оказался ограничен.

Все было хорошо, мы очень радовались, когда ее возвели. Но через год ее огородили так, что на площадку попасть очень сложно. Либо выходить на проезжую часть, либо спускаться по ступенькам, что проблематично сделать с двумя детьми в коляске. рассказала о своей проблеме Анна Пулькина

На уровне председателя совета дома и ТСЖ прийти к компромиссу не удалось. Геннадий Орлов пообещал разобраться в ситуации. К решению проблемы уже привлечены специалисты.

Впечатление от встречи положительное. Думаю, в скором будущем мы пойдем качаться на наших качелях! отметила жительница Выборга

Кроме того, глава МО рассмотрел вопросы о правилах землепользования и благоустройства дорог, которые возникли у жителей поселка Северный. После разговора на место отправились специалисты "РАСЭМ".

Добавим, что администрация всегда проводит серьезную аналитическую работу перед приемом граждан. Для оперативного содействия населению подготавливаются все необходимые справочные материалы и привлекаются профильные специалисты.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборгского района наградили за вклад в развитие Ленинградской области.

Видео: Piter.TV